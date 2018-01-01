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The BEST: ФИФА назвала всех претендентов на награды

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Победители будут названы на церемонии награждения, которая состоится в Милане 23-го сентября.
The BEST: ФИФА назвала претендентов на награды
The BEST: ФИФА назвала претендентов на награды
fifa.com

Международная федерация футбола (ФИФА) 23-го сентября проведет вручение наград The Best.

Церемония состоится в Милане и именно тогда станут известны имена победителей. На данный момент пресс-служба ФИФА опубликовала тройки претендентов на различные индивидуальные награды по итогам футбольного года.

Как сообщалось ранее, на награду лучшему футболисту года претендуют форварды Лионель Месси и Криштиану Роналду, а также защитник Вирджил ван Дейк.

Список претендентов на другие награды ФИФА:

FIFA Puskás Award (Лучший гол):

  • Лионель Месси (Барселона, в вороа Бетиса),
  • Хуан Кинтеро (Ривер Плейт, в ворота Расинга),
  • Даниель Жори (Дебрецен, в ворота Ференцвароша).

The Best FIFA Лучший вратарь:

  • Алиссон Бекер (Ливерпуль),
  • Эдерсон (Манчестер Сити),
  • Марк-Андре Тер Штеген (Барселона).

The Best FIFA Лучший вратарь-женщина:

  • Кристиане Эндлер (ПСЖ, Чили),
  • Хедвиг Линдаль (Челси, Швеция),
  • Сари ван Веенендааль (экс-Арсенал, Нидерланды).

The Best FIFA Лучший тренер женской команды:

  • Жиль Эллис (Сборная США),
  • Фил Невилл (Сборная Англии),
  • Сарина Вигман (Сборая Нидерландов).

The Best FIFA тренер мужской команды:

  • Пеп Гвардиола (Манчестер Сити),
  • Юрген Клопп (Ливерпуль),
  • Маурисио Почеттино (Тоттенхэм).

Награда лучшим фанатам:

  • Сильвия Греко со своим незрячим сыном,
  • фанаты сборной Нидерландов на женском ЧМ,
  • Хусто Санчес, болеющий за команду своего покойного сына.

The Best FIFA Лучшая футболистка:

  • Люси Бронз (Лион),
  • Алекс Морган (Орландо Прайд),
  • Меган Рапино (Рейн).

Ранее сообщалось, что в Сеть попали результаты голосования за лучшего игрока года по версии УЕФА.

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Теги: ФИФА, The Best FIFA, FIFA, футбол, претенденты, награда
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