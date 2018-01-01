The BEST: ФИФА назвала всех претендентов на награды

Победители будут названы на церемонии награждения, которая состоится в Милане 23-го сентября.

Международная федерация футбола (ФИФА) 23-го сентября проведет вручение наград The Best.

Церемония состоится в Милане и именно тогда станут известны имена победителей. На данный момент пресс-служба ФИФА опубликовала тройки претендентов на различные индивидуальные награды по итогам футбольного года.

Как сообщалось ранее, на награду лучшему футболисту года претендуют форварды Лионель Месси и Криштиану Роналду, а также защитник Вирджил ван Дейк.

Список претендентов на другие награды ФИФА:

FIFA Puskás Award (Лучший гол):

Лионель Месси (Барселона, в вороа Бетиса),

Хуан Кинтеро (Ривер Плейт, в ворота Расинга),

Даниель Жори (Дебрецен, в ворота Ференцвароша).

The Best FIFA Лучший вратарь:

Алиссон Бекер (Ливерпуль),

Эдерсон (Манчестер Сити),

Марк-Андре Тер Штеген (Барселона).

The Best FIFA Лучший вратарь-женщина:

Кристиане Эндлер (ПСЖ, Чили),

Хедвиг Линдаль (Челси, Швеция),

Сари ван Веенендааль (экс-Арсенал, Нидерланды).

The Best FIFA Лучший тренер женской команды:

Жиль Эллис (Сборная США),

Фил Невилл (Сборная Англии),

Сарина Вигман (Сборая Нидерландов).

The Best FIFA тренер мужской команды:

Пеп Гвардиола (Манчестер Сити),

Юрген Клопп (Ливерпуль),

Маурисио Почеттино (Тоттенхэм).

Награда лучшим фанатам:

Сильвия Греко со своим незрячим сыном,

фанаты сборной Нидерландов на женском ЧМ,

Хусто Санчес, болеющий за команду своего покойного сына.

The Best FIFA Лучшая футболистка:

Люси Бронз (Лион),

Алекс Морган (Орландо Прайд),

Меган Рапино (Рейн).

Ранее сообщалось, что в Сеть попали результаты голосования за лучшего игрока года по версии УЕФА.