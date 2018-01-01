The BEST: ФИФА назвала всех претендентов на награды
Международная федерация футбола (ФИФА) 23-го сентября проведет вручение наград The Best.
Церемония состоится в Милане и именно тогда станут известны имена победителей. На данный момент пресс-служба ФИФА опубликовала тройки претендентов на различные индивидуальные награды по итогам футбольного года.
Как сообщалось ранее, на награду лучшему футболисту года претендуют форварды Лионель Месси и Криштиану Роналду, а также защитник Вирджил ван Дейк.
Список претендентов на другие награды ФИФА:
FIFA Puskás Award (Лучший гол):
- Лионель Месси (Барселона, в вороа Бетиса),
- Хуан Кинтеро (Ривер Плейт, в ворота Расинга),
- Даниель Жори (Дебрецен, в ворота Ференцвароша).
The Best FIFA Лучший вратарь:
- Алиссон Бекер (Ливерпуль),
- Эдерсон (Манчестер Сити),
- Марк-Андре Тер Штеген (Барселона).
The Best FIFA Лучший вратарь-женщина:
- Кристиане Эндлер (ПСЖ, Чили),
- Хедвиг Линдаль (Челси, Швеция),
- Сари ван Веенендааль (экс-Арсенал, Нидерланды).
The Best FIFA Лучший тренер женской команды:
- Жиль Эллис (Сборная США),
- Фил Невилл (Сборная Англии),
- Сарина Вигман (Сборая Нидерландов).
The Best FIFA тренер мужской команды:
- Пеп Гвардиола (Манчестер Сити),
- Юрген Клопп (Ливерпуль),
- Маурисио Почеттино (Тоттенхэм).
Награда лучшим фанатам:
- Сильвия Греко со своим незрячим сыном,
- фанаты сборной Нидерландов на женском ЧМ,
- Хусто Санчес, болеющий за команду своего покойного сына.
🚨 FIFA Fan Award Finalists🚨— FIFA.com (@FIFAcom) 2 сентября 2019 г.
🇧🇷 Silvia Grecco (@Palmeiras)
🇳🇱 @oranjevrouwen fans at the #FIFAWWC
🇺🇾 Justo Sánchez (@CACerro_oficial / @RamplaJuniorsFC)
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The Best FIFA Лучшая футболистка:
- Люси Бронз (Лион),
- Алекс Морган (Орландо Прайд),
- Меган Рапино (Рейн).
Ранее сообщалось, что в Сеть попали результаты голосования за лучшего игрока года по версии УЕФА.
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