The BEST: ФИФА назвала всех претендентов на награды

Международная федерация футбола (ФИФА) 23-го сентября проведет вручение наград The Best.

Церемония состоится в Милане и именно тогда станут известны имена победителей. На данный момент пресс-служба ФИФА опубликовала тройки претендентов на различные индивидуальные награды по итогам футбольного года.

Как сообщалось ранее, на награду лучшему футболисту года претендуют форварды Лионель Месси и Криштиану Роналду, а также защитник Вирджил ван Дейк.

Список претендентов на другие награды ФИФА:

FIFA Puskás Award (Лучший гол):

The Best FIFA Лучший вратарь:

The Best FIFA Лучший вратарь-женщина:

The Best FIFA Лучший тренер женской команды:

The Best FIFA тренер мужской команды:

Награда лучшим фанатам:

🚨 FIFA Fan Award Finalists🚨



🇧🇷 Silvia Grecco (@Palmeiras)

🇳🇱 @oranjevrouwen fans at the #FIFAWWC

🇺🇾 Justo Sánchez (@CACerro_oficial / @RamplaJuniorsFC)



