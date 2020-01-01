ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока мира

Три футболиста по итогам года претендуют на звание лучшего игрока мира по версии ФИФА.

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена финалистов на награды The BEST.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, на награду лучшему игроку мира по итогам года претендуют три футболиста:

Криштиану Роналду (Ювентус, Португалия)

Лионель Месси (Барселона, Аргентина)

Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды).

В голосовании принимали участие журналисты, главные тренеры и капитаны национальных сборных со всего мира, а также фанаты. Имя победителя будет объявлено на церемонии в Милане 23-го сентября.

Напомним, эти же три игрока стали претендентами на приз лучшему игроку по версии УЕФА.

Ранее сообщалось, что в Сеть попали результаты голосования за лучшего игрока года по версии УЕФА.