Феноменальный Ибрагимович: Златан забил 23 гола в 23 матчах МЛС
Лос-Анджелес Гэлакси на выезде уступил Сиэтл Саундерс со счетом 3:4 в матче МЛС.
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Голом в ворота Сиэтла, а также результативной передачей, отметился форвард Гэлакси Златан Ибрагимович. Примечательно, что швед забил свой 23-й гол в 23 матчах МЛС в текущем сезоне.
ALLEY OOP!@Ibra_official and @SLletget get #LAGalaxy back into the game! pic.twitter.com/sp07dFJHy3— LA Galaxy (@LAGalaxy) 2 сентября 2019 г.
Ибрагимович делит второе место в гонке бомбардиров с Джозефом Мартинесом (Атланта Юнайтед), при этом он отыграл на две игры меньше. Лидирует в списке полузащитник Лос-Анджелеса Карлос Вела - 27 голов в 26 матчах.
Ранее сообщалось, что главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер хочет видеть Златана Ибрагимовича в команде и готов обсудить его возвращение.
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