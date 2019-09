Феноменальный Ибрагимович: Златан забил 23 гола в 23 матчах МЛС

Лос-Анджелес Гэлакси на выезде уступил Сиэтл Саундерс со счетом 3:4 в матче МЛС.

Голом в ворота Сиэтла, а также результативной передачей, отметился форвард Гэлакси Златан Ибрагимович. Примечательно, что швед забил свой 23-й гол в 23 матчах МЛС в текущем сезоне.

ALLEY OOP!@Ibra_official and @SLletget get #LAGalaxy back into the game! pic.twitter.com/sp07dFJHy3