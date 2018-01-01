Феноменальный Ибрагимович: Златан забил 23 гола в 23 матчах МЛС

Шведский форвард уверенно проводит текущий сезон в США.

Лос-Анджелес Гэлакси на выезде уступил Сиэтл Саундерс со счетом 3:4 в матче МЛС.

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Голом в ворота Сиэтла, а также результативной передачей, отметился форвард Гэлакси Златан Ибрагимович. Примечательно, что швед забил свой 23-й гол в 23 матчах МЛС в текущем сезоне.

Ибрагимович делит второе место в гонке бомбардиров с Джозефом Мартинесом (Атланта Юнайтед), при этом он отыграл на две игры меньше. Лидирует в списке полузащитник Лос-Анджелеса Карлос Вела - 27 голов в 26 матчах.

Ранее сообщалось, что главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер хочет видеть Златана Ибрагимовича в команде и готов обсудить его возвращение.