Швед не сыграл в девятом матче Селтика подряд

После забитого гола украинцу нет места на поле шотландского клуба.

Полузащитник Селтика Марьян Швед пропустит матч 4-го тура чемпионата Шотландии против Рейнджерс. Украинский игрок не попал в заявку своей команды.

Таким образом, Швед пропускает уже девятую игру шотландского Селтика. 22-летний украинец в текущем сезоне отыграл 21 минуту за шотландский клуб, дебютировав в матче квалификации Лиги чемпионов против Нымме Калью, забил в том матче гол.