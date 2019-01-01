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Швед не сыграл в девятом матче Селтика подряд

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После забитого гола украинцу нет места на поле шотландского клуба.
Марьян Швед
Марьян Швед

Полузащитник Селтика Марьян Швед пропустит матч 4-го тура чемпионата Шотландии против Рейнджерс. Украинский игрок не попал в заявку своей команды.

Таким образом, Швед пропускает уже девятую игру шотландского Селтика. 22-летний украинец в текущем сезоне отыграл 21 минуту за шотландский клуб, дебютировав в матче квалификации Лиги чемпионов против Нымме Калью, забил в том матче гол.

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