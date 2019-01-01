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Криштиану Роналду оставит все свое имущество в наследство своей девушке

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Футболист оставит все заработанное сложным трудом своей любимой.
Криштиану Роналду и Джорджина
Криштиану Роналду и Джорджина

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду уже знает, кому оставит все свое наследство.

По информации AS, все свое богатство нападающий Ювентуса решил завещать своей девушке Джорджине Родригес, которая является матерью одной из его дочерей.

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Сообщается, что Роналду отправился в Лиссабон, где встретился с адвокатами и обсудил все юридические аспекты. Нынешнее состояние футболиста оценивается в 300 миллионов евро, но продолжает расти. В случае, если он умрет раньше Джорджины, то девушка унаследует миллионы португальца.

Напомним, Родригес родила Роналду дочь Алану Мартину, которая является самой младшей из четверых детей футболиста. Остальных троих - Криштиану-младшего, а также близнецов Матео и Еву родила суррогатная мать.

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Теги: Криштиану Роналду, вне игры, Наследство
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