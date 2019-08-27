Неймар снялся в криминальном сериале

Бразилец стал частью своего любимого телефильма.

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар в социальных сетях сообщил, что принял участие в сьемках испанского криминального сериала “Бумажный дом“.

По информации AS, 27-летний Неймар поучаствовал в съемках еще в ноябре 2018 года, но сцены с ним не вошли в итоговый вариант сезона, показанный 19 июля. Их вырезали, так как футболист обвинялся в изнасиловании. Когда подозрения были сняты, его вернули в видеоряд.

“Я смог исполнить свою мечту и стать частью моего любимого сериала. Теперь я могу поделиться этой новостью с вами“, - написал Неймар.

“Бумажный дом“ - популярный испанский сериал, который выходит от платформы Netflix. Сцены с Неймаром были сняты еще в начале года.

Ранее сообщалось, что Неймар близок к возвращению в Барселону.