Стало известно, где может продолжить карьеру Хацкевич

Специалист получил предложения от двух клубов.

Бывший тренер киевского Динамо Александр Хацкевич имеет несколько вариантов для продолжения карьеры.

Специалист может вернуться на родину в Беларусь и возглавить минское Динамо. Наставником белорусской команды является Сергей Гуренко, но руководство клуба готово уволить тренерский штаб после вылета из Лиги Европы.

Также Хацкевич получил предложение от польской Легии. Главный тренер команды Александар Вукович может покинуть клуб, если Легия не пройдет Рейнджерс в Лиге Европы.

Напомним, киевское Динамо уволило Александра Хацкевича после вылета из Лиги чемпионов. Его место занял Алексей Михайличенко.