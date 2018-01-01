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Скандальный французский защитник стал игроком Фенербахче

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Адиль Рами покинул родную Францию и переехал в Турцию.
Адиль Рами
Адиль Рами
fenerbahce.org

Бывший защитник французского Марселя Адиль Рами стал игроком Фенербахче.

Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, 33-летний футболист присоединился к команде на один год. В контракте также прописана возможность продления еще на один сезон.

Отметим, что Адиль Рами находился в статусе свободного агента после того, как Марсель расторг с ним контракт из-за обмана.

Ранее Адиль выступал за Этуаль, Лилль, Валенсию, Милан и Севилью. Также в его активе 35 матчей за сборную Франции, с которой он выиграл ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что именитая актриса Памела Андерсон со скандалом бросила Адиля Рами. Также девушка обвинила футболиста в насилии.

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Теги: Адиль Рами, Фенербахче, чемпионат Турции по футболу, футбол, контракт
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