Жена Руни потребовала от игрока покинуть США из-за слухов об очередной измене

Колин Руни хочет, чтобы ее супруг немедленно разорвал контракт с Ди Си Юнайтед и вернулся в Англию.

Нападающий американского Ди Си Юнайтед Уэйн Руни угодил в очередной скандал.

Накануне Daily Mail сообщил, что 33-летний англичанин посетил два ночных клуба, в которых пообщался с тремя девушками. А под утро, после семичасовой вечеринки с друзьями, Уэйн покинул клуб в компании неизвестной брюнетки.

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Новость о возможной измене дошла и до жены футболиста Колин Руни. По информации The Sun, девушка потребовала от мужа немедленно разорвать контракт с клубом и вернуться в Англию к ней и детям.

Стоит сказать, что Руни не в первый раз изменяет своей супруге. В 2009 году СМИ сообщили о том, что Руни пользовался услугами проститутки Дженнифер Томпсон.

Ранее сообщалось, что зимой Уэйн Руни итак должен вернуться в Англию - он подписал контракт с Дерби Каунти.