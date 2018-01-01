ФИФА может заменить боковых арбитров на роботов

Современные технологии продолжают внедряться в мир футбола.

ФИФА может заменить лайнсменов на роботов Getty Images

Международная федерация футбола (ФИФА) раздумывает над идеей внедрить новые технологии в футбольный мир.

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По информации Mirror, в организации был создан специальный департамент, который проводит исследования по вопросу возможной замены боковых арбитров на роботов. По мнению экспертов, в будущем роботы способны полностью заменить лайнсменов.

Отметим, что в футболе активно внедряют новые технологии. Так, ФИФА внедрили систему по автоматическому определению гола, которая определяет, пересек ли мяч полностью линию ворот, а также систему видеопомощи судьям (VAR).

Ранее сообщалось, что ФИФА позволит арбитрам присуждать техническое поражение за расизм и дискриминацию.