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Ибрагимович оформил дубль в третьем матче МЛС подряд

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Именитый швед забил свой 22-й гол в текущем сезоне.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Лос-Анджелес Гэлакси сыграл в ничью в матче МЛС против Лос-Анджелеса - 3:3.

Дублем в этом поединке отличился 37-летний форвард Гэлакси Златан Ибрагимович. Стоит сказать, что швед оформил дубль в третьей игре подряд.

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Отметим, что Ибрагимович принял участие в 22-х матчах в текущем сезоне, в которых отметился 22-мя голами (из них 6 - с пенальти). На данный момент Златан делит второе место в гонке бомбардиров с Джозефом Мартинесом (Атланта Юнайтед), при этом Ибрагимович провел на две игры меньше.

Ранее сообщалось, что юный фанат оригинально пообщался с Ибрагимовичем.

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Теги: Златан Ибрагимович, Лос-Анджелес Гэлакси, МЛС, футбол, MLS
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