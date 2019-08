Ибрагимович оформил дубль в третьем матче МЛС подряд

Лос-Анджелес Гэлакси сыграл в ничью в матче МЛС против Лос-Анджелеса - 3:3.

Дублем в этом поединке отличился 37-летний форвард Гэлакси Златан Ибрагимович. Стоит сказать, что швед оформил дубль в третьей игре подряд.

Zlatan gonna Zlatan. Pavon finds @Ibra_official for his 7️⃣th goal vs. LAFC 🔥 pic.twitter.com/6HR8ixLYCw

Отметим, что Ибрагимович принял участие в 22-х матчах в текущем сезоне, в которых отметился 22-мя голами (из них 6 - с пенальти). На данный момент Златан делит второе место в гонке бомбардиров с Джозефом Мартинесом (Атланта Юнайтед), при этом Ибрагимович провел на две игры меньше.

The most savage @MLS player of all-time.@Ibra_official scores and blows kisses to his fans in black 😘 pic.twitter.com/vh72tYXtJY