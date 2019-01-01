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Бекхэм поделился фотографиями со съемок популярного британского сериала

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Легендарный экс-футболист посетил съемки нового сезона сериала Острые козырьки.
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм
Getty Images

Именитый экс-игрок сборной Англии Дэвид после завершения футбольной карьеры занимается бизнесом.

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Футболист является владельцем футбольного клуба Интер Майами, который со следующего сезона будет выступать в MLS.

Кроме того, англичанин создал собственный бренд одежды Kent & Curwen.

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Бекхэм вместе со своим брендом одежды сотрудничает с известным британским криминальным сериалом под названием Острые козырьки.

Бренд англичанина является персональным костюмером актеров сериала.

На данный момент проходят съемки нового сезона сериала, которые посетил Бекхэм. Снимки со съемок англичанин выложил в Stories на своей страничке в Instagram.

Отметим, что первая серия Острых козырьков выйдет на телеканале BBC One.

Ранее сообщалось, что Дэвиду Бекхэму грозил 50-миллионный штраф.

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Теги: Дэвид Бекхэм, футбол, вне игры, Острые козырьки, одежда, съемки
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