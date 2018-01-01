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Бланко-Лещук перешел в Антальяспор

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Форвард продолжит карьеру в чемпионате Турции.
Густаво Бланко-Лещук
Густаво Бланко-Лещук
twitter.com/antalyaspor

Нападающий Шахтера Густаво Бланко-Лещук стал игроком Антальяспора. Об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.

Форвард подписал контракт с Антальяспором сроком на четыре года. Другие детали трансфера на данный момент не раскрываются.

Напомним, нападаюзий перешел в Шахтер в начале 2017 года из львовских Карпат. Всего за “горняков“ Бланко-Лещук сыграл 33 поединка во всех турнирах и забил 8 мячей.

Прошлый сезон Бланко-Лещук провел на правах аренды в Малаге. В составе испанского клуба форвард принял участие в 39 матчах, забив 9 голов и сделав 7 результативных передач.

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Теги: Густаво Бланко-Лещук, антальяспор, Турция, футбол, Шахтер
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