Бланко-Лещук перешел в Антальяспор

Форвард продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Нападающий Шахтера Густаво Бланко-Лещук стал игроком Антальяспора. Об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.

Форвард подписал контракт с Антальяспором сроком на четыре года. Другие детали трансфера на данный момент не раскрываются.

Напомним, нападаюзий перешел в Шахтер в начале 2017 года из львовских Карпат. Всего за “горняков“ Бланко-Лещук сыграл 33 поединка во всех турнирах и забил 8 мячей.

Прошлый сезон Бланко-Лещук провел на правах аренды в Малаге. В составе испанского клуба форвард принял участие в 39 матчах, забив 9 голов и сделав 7 результативных передач.