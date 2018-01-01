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Обладатель Оскара стал совладельцем футбольного клуба

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Мэттью Макконахи решил заняться развитием футбольной команды.
Мэттью Макконахи
Мэттью Макконахи
twitter.com/AustinFC

Известный голливудский актер Мэттью Макконахи стал совладельцем американского клуба Остин.

Команда из одноименного города в штате Техас была основана в январе текущего года и дебютирует в МЛС в 2021-м году.

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"Мяч - лучшее изобретение в истории мира. Посмотрите на Остин - это один из самых многонациональных городов в мире, международный пункт назначения. И это футбольный город", - приводит слова Макконахи пресс-служба Остина.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон обвинил известного актера в том, что он разрушил его семью.

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Теги: Мэттью Макконахи, футбол, футбольный клуб, МЛС, США, MLS
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