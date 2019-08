Обладатель Оскара стал совладельцем футбольного клуба

Известный голливудский актер Мэттью Макконахи стал совладельцем американского клуба Остин.

Команда из одноименного города в штате Техас была основана в январе текущего года и дебютирует в МЛС в 2021-м году.

New @MLS owner @MatthewMcConaughey is an actor, producer, and philanthropist. McConaughey, a graduate of @UTAustin and Academy Award winning actor. #AustinFC | #AustinFCTogether pic.twitter.com/TAjDwBne9J