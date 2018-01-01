Обладатель Оскара стал совладельцем футбольного клуба
Известный голливудский актер Мэттью Макконахи стал совладельцем американского клуба Остин.
Команда из одноименного города в штате Техас была основана в январе текущего года и дебютирует в МЛС в 2021-м году.
New @MLS owner @MatthewMcConaughey is an actor, producer, and philanthropist. McConaughey, a graduate of @UTAustin and Academy Award winning actor. #AustinFC | #AustinFCTogether pic.twitter.com/TAjDwBne9J— Austin FC (@AustinFC) 23 августа 2019 г.
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"Мяч - лучшее изобретение в истории мира. Посмотрите на Остин - это один из самых многонациональных городов в мире, международный пункт назначения. И это футбольный город", - приводит слова Макконахи пресс-служба Остина.
Ранее сообщалось, что Майк Тайсон обвинил известного актера в том, что он разрушил его семью.
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