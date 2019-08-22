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"Ты меня знаешь?": Юный фанат оригинально пообщался с Ибрагимовичем

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Звездного шведского форварда повеселил маленький болельщик, который брал у него автограф.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович провел пресс-конференцию и автограф-сессию для болельщиков калифорнийского клуба.

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Во время мероприятия произошел забавный инцидент, который быстро разлетелся по Сети. Юный фанат подошел к шведу, чтобы получить автограф на мяче. Мальчик решил подшутить над своим кумиром, спросив у него: "Ты меня знаешь?".

Вопрос фаната вызвал улыбку у Ибрагимовича, а в ответ он сказал: "Конечно знаю, а ты меня знаешь?". Мальчишка уверенно ответил: "Ага", и протянул свой мяч.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You don't know Zlatan, Zlatan knows you 😂😍 @mls @lagalaxy

Публикация от 433 (@433)

Ранее сообщалось, что Златана Ибрагимовича наказали штрафом за симуляцию в матче МЛС.

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Теги: Златан Ибрагимович, фанат, видео, прикол, МЛС, MLS, футбол, вне игры
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