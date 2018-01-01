Украинцы в еврокубках: подопечные Реброва сыграли вничью, Яремчук отличился ассистом

Команды с украинскими футболистами в составе борются за попадание в групповой этап еврокубков.

Роман Яремчук (в центре) в матче против Гента kaagent.be

Квалификация футбольных еврокубков понемногу подходит к своему завершению и мы все ближе к тому, чтобы знать названия всех команд, которые будут представлены в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

От Украины в плей-офф квалификации Лиги Европы играет Заря, которая накануне на выезде уступила Эспаньолу, но и в других командах достаточно украинцев, которые имеют шансы пробиться в групповой этап.

В Лиге чемпионов в квалификации остался один украинец - Эдуард Соболь с Брюгге после прохода киевского Динамо сделали еще один шаг к групповому этапу, обыграв ЛАСК со счетом 1:0. Соболь вышел в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте.

Зато в Лиге Европы участвует достаточно украинских игроков и тренеров.

Две “самые украинские команды“ добились положительных результатов. Так, Ференцварош Сергея Реброва сыграл в нулевую ничью на выезде с Судувой. Александр Зубков и Игорь Харатин вышли в стартовом составе и отыграли все 90 минут, а вот Даниил Игнатенко остался в запасе.

Гент украинцев Романа Яремчука, Игоря Пластуна и Романа Безуса дома обыграл хорватскую Риеку со счетом 2:1. Яремчук и Пластун вышли в основном составе, Безус - на замену на 63-й минуте. В этом матче Яремчук записал в свой актив голевую передачу в моменте с первым голом и покинул поле на 83-й минуте.

А вот еще один клуб с большим количеством украинцев - Рига - уступила на выезде Копенгагену (1:3). Роман Дебелко пропускал матч из-за перебора желтых карточек, зато в основе появился Вячеслав Шарпар, а Мирослав Славов смотрел за игрой со скамейки запасных.

Астана под руководством украинца Романа Григорчука разгромила БАТЭ дома со счетом 3:0, и серьезно приблизилась к групповому этапу.

Валерий Бондаренко вышел в стартовом составе Гимараэша и помог команде сыграть вничью с румынским Стауа (0:0).

Еще целая группа украинцев смотрели за игрой своих команд со скамейки запасных или с трибун.

Селтик без Марьяна Шведа в заявке обыграл АИК со счетом 2:0.

Артем Сухоцкий остался в запасе своего Слована, который преподнес сюрприз, минимально обыграв ПАОК (1:0).

Егор Назарина не попал в заявку своего Антверпена на игру с АЗ, которая завершилась вничью - 1:1.

Дмитрий Чигринский продолжает восстанавливаться от повреждения, поэтому с трибун смотрел, как его АЕК проиграл Трабзонспору со счетом 1:3.