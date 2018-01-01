Руни удалили с поля за удар по лицу соперника

Англичанин уже второй раз в текущем сезоне получает красную карточку.

Нападающий Ди Си Юнайтед Уэйн Руни заработал красную карточку в матче МЛС против Нью-Йорк Ред Буллс.

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33-летний англичанин был удален с поля на 24-й минуте встречи. Руни ударил локтем по лицу полузащитника Кристиана Кассереса. Инцидент произошел во время подачи углового у ворот Ди Си Юнайтед.

Арбитр встречи использовал VAR, чтобы принять решение об удалении футболиста.

Отметим, что эта красная карточка стала уже второй для Руни в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что Уэйн Руни обматерил судью во время матча МЛС.

Отметим, что зимой футболист вернется в Англию.