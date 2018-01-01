Эпичный гол, который молодежка Спортинга забила на 13-й секунде, даже не коснувшись мяча
Курьезный случай произошел во время одного из матчей молодежных команд.
Молодежная команда португальского Спортинга (U-15) забила эпичный гол в одном из матчей.
Юные футболисты со стартового свистка прессинговали соперника, который был вынужден играть назад. В конечном итоге мяч отправили голкиперу, который неудачно срезал его в собственные ворота.
Таким образом, игроки Спортинга за 13 секунд открыли счет, при этом даже не коснувшись мяча.
Ранее сообщалось, что известный блогер забавно угодил мячом в лицо Де Брюйне.
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