Эпичный гол, который молодежка Спортинга забила на 13-й секунде, даже не коснувшись мяча

Курьезный случай произошел во время одного из матчей молодежных команд.

Спортинг открыл счет в матче, ни разу не коснувшись мяча Кадр из видео

Молодежная команда португальского Спортинга (U-15) забила эпичный гол в одном из матчей.

Юные футболисты со стартового свистка прессинговали соперника, который был вынужден играть назад. В конечном итоге мяч отправили голкиперу, который неудачно срезал его в собственные ворота.

Таким образом, игроки Спортинга за 13 секунд открыли счет, при этом даже не коснувшись мяча.

Ранее сообщалось, что известный блогер забавно угодил мячом в лицо Де Брюйне.