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Бекхэму грозит 50-миллионный штраф

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Англичанин начал строительство стадиона для своего клуба на токсичной земле.
Дэвид Бекхэм (слева)
Дэвид Бекхэм (слева)
Getty Images

Легендарный английский экс-футболист Дэвид Бекхэм столкнулся с серьезной проблемой во время строительства стадиона для своего клуба Интер Майами.

По информации The Sun, клубу, которым владеет Бекхэм, грозит штраф в размере 50 миллионов долларов из-за того, что часть земли, на которой идет строительство арены, оказалась токсичной.

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Участок земли в размере 131 акр (0.53 кв. км) ранее использовался как свалка мусоросжигательного завода, на которую свозили отходы со всего города. Сейчас на этом месте расположено поле для гольфа.

Анализ почвы показал, что под 15-сантиметровым слоем земли до сих пор находятся остатки переработанных отходов - плитки, металла и стекла.

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Кроме того, согласно отчету об окружающей среде, загрязнение мышьяком в этом месте превышает допустимый предел более чем в два раза. Также возле будущего стадиона обнаружили превышение уровня бария и свинца.

Сейчас власти Майами планируют провести еще несколько исследований почвы, и если они подтвердят загрязнение, то клубу придется выплатить в городскую казну около 50 миллионов для очистки почвы.

Ранее сообщалось, что Дэвид Бекхэм собирается продать свою долю в Интер Майами.

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Теги: Дэвид Бекхэм, Интер Майами, МЛС, футбол, вне игры, штраф, загрязнение, MLS
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