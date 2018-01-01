Трансфер Коноплянки под угрозой срыва - источник
В переходе украинца возникли неожиданные сложности.
Недавно стало известно, что украинский игрок Шальке Евгений Коноплянка должен сегодня, 21-го августа, отправиться в Турцию, чтобы завершить переход в Бешикташ.
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Однако турецкий журналист Эртан Сюзгун на своей страничке в Twitter сообщил, что трансфер находится под угрозой срыва. Ранее у клубов были сложности с суммой компенсации, но позже они договорились. В чем возникла сложность сейчас - пока неизвестно.
Источник сообщает, что на данный момент стороны прекратили процесс перехода футболиста.
Ранее сообщалось, что Евгений Коноплянка получил вызов в сборную Украины на матчи против Литвы и Нигерии.
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