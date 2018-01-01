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Трансфер Коноплянки под угрозой срыва - источник

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В переходе украинца возникли неожиданные сложности.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
Getty Images

Недавно стало известно, что украинский игрок Шальке Евгений Коноплянка должен сегодня, 21-го августа, отправиться в Турцию, чтобы завершить переход в Бешикташ.

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Однако турецкий журналист Эртан Сюзгун на своей страничке в Twitter сообщил, что трансфер находится под угрозой срыва. Ранее у клубов были сложности с суммой компенсации, но позже они договорились. В чем возникла сложность сейчас - пока неизвестно.

Источник сообщает, что на данный момент стороны прекратили процесс перехода футболиста.

Ранее сообщалось, что Евгений Коноплянка получил вызов в сборную Украины на матчи против Литвы и Нигерии.

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Теги: Евгений Коноплянка, Шальке, Бешикташ, трансфер, футбол
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