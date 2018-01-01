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Коноплянка отправится в Турцию, чтобы оформить переход в Бешикташ - СМИ

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Украинец практически завершил трансфер в стамбульский клуб.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
Getty Images

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка в шаге от перехода в турецкий Бешикташ.

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Как сообщает Fanatik, украинец должен прилететь в Турцию в среду, 21-го августа, чтобы пройти медосмотр в стамбульском клубе. После этого Бешикташ и Шальке официально объявят о трансфере и Коноплянка подпишет контракт с новым клубом.

Отмечается, что сумма трансфера составит приблизительно 2,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Коноплянка провел 13 матчей за Шальке в чемпионате Германии, в которых отметился 1 голом и 1 ассистом.

Ранее сообщалось, сколько Евгений Коноплянка будет получать в Бешикташе.

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Теги: Евгений Коноплянка, Бешикташ, чемпионат Турции по футболу, трансфер, Шальке, чемпионат Германии по футболу, футбол
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