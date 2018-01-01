Коноплянка отправится в Турцию, чтобы оформить переход в Бешикташ - СМИ
Украинец практически завершил трансфер в стамбульский клуб.
Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка в шаге от перехода в турецкий Бешикташ.
Читай также: Шальке провел традиционную фотосессию игроков без Коноплянки
Как сообщает Fanatik, украинец должен прилететь в Турцию в среду, 21-го августа, чтобы пройти медосмотр в стамбульском клубе. После этого Бешикташ и Шальке официально объявят о трансфере и Коноплянка подпишет контракт с новым клубом.
Отмечается, что сумма трансфера составит приблизительно 2,5 миллиона евро.
В минувшем сезоне Коноплянка провел 13 матчей за Шальке в чемпионате Германии, в которых отметился 1 голом и 1 ассистом.
Ранее сообщалось, сколько Евгений Коноплянка будет получать в Бешикташе.
Полная версия правил