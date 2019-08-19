Матч в Бразилии был под угрозой срыва из-за роя пчел

Насекомые оккупировали один из угловых флажков.

В Бразилии произошел инцидент на матче чемпионата страны между клубами Форталеза и Интернасионал (1:0).

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Как сообщает ESPN, поединок начался с задержкой на 20 минут из-за того, что на одном из угловых флажков обнаружили рой пчел. Арбитр встречи отправил футболистов в раздевалку, а с насекомыми принялись бороться дежурившие на стадионе пожарные.

После того, как струя воды не прогнала пчел, место было обработано специальными химикатами, а сам флажок заменили на новый. После этого команды вернулись на поле и провели поединок.

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