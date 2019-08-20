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Футболист-гей из Австралии рассказал, как он жил до каминг-аута

Комментариев: 2
Энди Бреннан в мае этого года признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Энди Бреннан
Энди Бреннан
instagram.com/andybrennan36/

Австралийский футболист Энди Бреннан рассказал, что ему сложно было концентрироваться на работе, пока он скрывал от общественности свою сексуальную ориентацию.

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“До каминг-аута ты постоянно накручиваешь себя. Ты думаешь, что все вокруг негативно отреагируют на твое признание. Когда хранишь секрет и боишься, что он выплывет наружу, приходится постоянно жить двойной жизнью.

Ты идешь на тренировку и должен думать об этом, но трудно не думать о своей ориентации и отношении окружающих к тебе. И я решился на каминг-аут, я захотел быть самим собой. Негатив не должен волновать, а вокруг оказалось много поддержки“, - цитирует Бреннана BBC.

Отметим, Бреннан совершил каминг-аут в мае этого года.

Ранее сообщалось, что звезда АПЛ хочет сделать каминг-аут, но клуб опасается реакции фанатов.

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Теги: Австралия, футбол, каминг-аут, гей, сексуальная ориентация
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Комментариев (2)
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futbolprognoz    20.08.2019, 12:59
Оценка:  0
futbolprognoz
путин его совращал что ли?
atos    20.08.2019, 11:52
Оценка:  -1
atos
Очень важная новость, каклы очень любят сношать друг друга, морально и физически))))
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