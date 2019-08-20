Роналду признался, что заплатил девушке, обвинившей его в изнасиловании

Португалец выплатил Кэтрин Майорге крупную сумму, чтобы она публично не обсуждала ночь, проведенную с ним.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду в ходе судебного разбирательства по делу об изнасиловании признал, что заплатил модели Кэтрин Майорге крупную сумму денег за молчание.

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Как сообщает TMZ со ссылкой на судебные документы по делу, Роналду выплатил девушке 375 тысяч долларов в 2010-м году. При этом футболист отрицал изнасилование, а уплаченная сумма была гарантией молчания со стороны Майорги о ночи, проведенной с ним.

Стороны заключили договор, по которому девушка не имела права разглашать события того вечера. При этом в судебных документах неоднократно указано, что выплата денег не является признанием вины.

Напомним, осенью 2018-го года американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы было совершено в 2009 году в гостинице в Лас-Вегасе. Девушка утверждала, что португалец заплатил ей крупную сумму денег за молчание.

Летом 2019-го года прокуратура закрыла дело против Роналду.