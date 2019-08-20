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Роналду признался, что заплатил девушке, обвинившей его в изнасиловании

Комментариев: 3
Португалец выплатил Кэтрин Майорге крупную сумму, чтобы она публично не обсуждала ночь, проведенную с ним.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду в ходе судебного разбирательства по делу об изнасиловании признал, что заплатил модели Кэтрин Майорге крупную сумму денег за молчание.

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Как сообщает TMZ со ссылкой на судебные документы по делу, Роналду выплатил девушке 375 тысяч долларов в 2010-м году. При этом футболист отрицал изнасилование, а уплаченная сумма была гарантией молчания со стороны Майорги о ночи, проведенной с ним.

Стороны заключили договор, по которому девушка не имела права разглашать события того вечера. При этом в судебных документах неоднократно указано, что выплата денег не является признанием вины.

Напомним, осенью 2018-го года американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы было совершено в 2009 году в гостинице в Лас-Вегасе. Девушка утверждала, что португалец заплатил ей крупную сумму денег за молчание.

Летом 2019-го года прокуратура закрыла дело против Роналду.

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Теги: Криштиану Роналду, футбол, вне игры, изнасилование, обвинения
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Комментариев (3)
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futbolprognoz    20.08.2019, 09:35
Оценка:  0
futbolprognoz
получается если дело закрыли, а та шлюха нарушила тайну молчания, то она обязана вернуть 375 тыс роналде и плюс возместить моральный ущерб
гость  (аноним)  20.08.2019, 09:08
Оценка:  0
гость
Это могло быть разоблачением пeдика.
гость  (аноним)  20.08.2019, 09:02
Оценка:  0
гость
У него наверное не встал. А когда встал , то упал через одну минуту. Причины другой платить 375тыс не вижу. Или дырка на жопе раскрылась сильно, и девка поняла что перед ней любящий в попец засовывать.
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