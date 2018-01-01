Бешикташ улучшил предложение по Коноплянке - СМИ

Турецкий гранд не теряет надежд заполучить украинского хавбека.

Руководство Бешикташа увеличило трансферное предложение Шальке по украинскому полузащитнику Евгению Коноплянке. Об этом сообщает турецкий портал Sabah.

Источник утверждает, что представители “черных орлов“ предложили гельзенкирхенцам 3 миллиона евро за хавбека.

Сумма будет выплачена шестью равными траншами. Реакция немецкого клуба на это предложение пока неизвестна.

Сообщалось, что Бешикташ планировал приобрести Коноплянку не более, чем за 2,5 млн евро, однако эта сумма не устроила Шальке.

Напомним, что контракт украинца рассчитан до конца сезона-2019/2020.

Ранее спортивный директор Шальке высказался касательно трансфера украинца.