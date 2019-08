Руни обматерил судью во время матча МЛС

Известный нападающий американского Ди Си Юнайтед Уэйн Руни некрасиво повел себя в матче МЛС против Ванкувера.

На 74-й минуте поединка Руни был заменен, после чего он подошел к одному из арбитров и несколько раз гневно произнес: "В каждой ****** игре!".

Стоит сказать, что после игры на своей страничке в Twitter форвард раскритиковал руководство своей команды, которое для организации перелетов на матчи использует не чартерные, а коммерческие рейсы.

"Жду не дождусь 12-часового перелета, который можно было бы совершить за 6 часов. Но это же МЛС", - написал Руни.

Gutted about result last night. We deserved more. Looking forward to a 12 hour travel day which could be done in 6 but hey this is mls. We will get ready for red bulls Wednesday. #Charterflights #msl