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Руни обматерил судью во время матча МЛС

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Английский футболист некорректно пообщался с арбитром.
Уэйн Руни
Уэйн Руни
Getty Images

Известный нападающий американского Ди Си Юнайтед Уэйн Руни некрасиво повел себя в матче МЛС против Ванкувера.

На 74-й минуте поединка Руни был заменен, после чего он подошел к одному из арбитров и несколько раз гневно произнес: "В каждой ****** игре!".

Стоит сказать, что после игры на своей страничке в Twitter форвард раскритиковал руководство своей команды, которое для организации перелетов на матчи использует не чартерные, а коммерческие рейсы.

"Жду не дождусь 12-часового перелета, который можно было бы совершить за 6 часов. Но это же МЛС", - написал Руни.

Ранее сообщалось, что Уэйн Руни подписал контракт с английским клубом Дерби Каунти.

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Теги: Уэйн Руни, МЛС, видео, футбол, MLS
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