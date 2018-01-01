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Яремчук забил шестой гол за Гент

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Украинец за семь матчей нового сезона отметился шестью голами.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
kaagent.be

Нападающий бельгийского Гента Роман Яремчук отметился голом в матче 4-го тура чемпионата Бельгии против Остенде.

Украинец вышел на поле в стартовом составе и поразил ворота соперника на 48-й минуте матча после розыгрыша углового, открыв счет в этом поединке. Этот гол стал вторым для Яремчука в чемпионате Бельгии в текущем сезоне.

Отметим, что Гент выиграл у Остенде со счетом 2:0.

Отметим, что всего украинец забил уже 6 голов в текущем сезоне, приняв участие в семи матчах. Яремчук четыре раза отличался в матчах квалификации Лиги Европы. Кроме этого, на счету украинца еще две результативные передачи.

После 4-х сыгранных туров в чемпионате Гент имеет в своем активе 7 очков и занимает пятую строчку (2 победы, 1 ничья, 1 поражение).

Ранее сообщалось, что Роман Яремчук попал в сферу интересов Лацио.

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Теги: Роман Яремчук, Гент, чемпионат Бельгии по футболу, футбол, гол
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