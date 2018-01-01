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Селезнев рассказал, в каком чемпионате хотел бы продолжить карьеру

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Украинский форвард хотел бы вернуться в турецкий чемпионат.
Селезнев рассказал, в каком чемпионате хотел бы продолжить карьеру

Украинский нападающий Евгений Селезнев заявил, что хотел бы продолжить свою карьеру в Турецкой Суперлиге.

"Я хочу продолжить карьеру в чемпионате Турции. Я очень люблю турецких людей, они очень искренние", - заявил Селезнев в интервью Ajansspor.

Отметим, что Селезнев уже выступал в Турции, играя за Карабюкспор и Акхисар Беледиеспор. В данный момент он является свободным агентом после того, как разорвал контракт с Малагой по обоюдному согласию.

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