В Сеть попали результаты голосования за лучшего игрока года по версии УЕФА

Пока неизвестно, подлинным ли является документ.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк и форвард Барселоны Лионель Месси вошли в тройку претендентов на звание лучшего футболиста года по версии УЕФА.

В Сети появилось фото документа, на котором можно увидеть результаты голосования.

Неизвестно, подлинным ли является документ, но если верить этим данным, то лучшим футболистом года станет Лионель Месси (252 баллов). Аргентинец незначительно опередил ван Дейка (224 баллов). Роналду замыкает тройку (181 балл).