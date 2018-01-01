Больше крутого европейского футбола – больше шансов выиграть

Испанская Ла Лига и немецкая Бундеслига стартуют одновременно в нынешнем сезоне. И букмекерская контора Bazabet готова освещать эти две элитные лиги в полном объеме. Каждый матч нового сезона будет представлен в линии БК.

Продолжат ли свою доминацию две команды на Б – «Бавария» и «Барселона? Первые выиграли семь подряд чемпионатов, вторые – оказывались чемпионами в 8 из 11 последних сезонов. Если вы уверены в очередных победах этих команд, тогда поставьте на это в Bazabet. Контора предлагает массу интересных долгосрочных ставок:

Кто станет чемпионом;

Кто станет лучшим бомбардиром;

Кто выше по итогам чемпионата и так далее.

Уже первый тур обоих чемпионатов подготовил интересные матчи. В матче-открытии Примеры состоится всеиспанское дерби между «Атлетиком» и «Барселоной». Эти две команды никогда не вылетали из высшего испанского дивизиона. В субботу дебютировать за «Вальядолид» в матче против «Бетиса» может Андрей Лунин. В Бундеслиге же пройдет матч претендентов на попадание в топ-4: «Боруссии М» и «Шальке 04». Ну а откроет сезон «Бавария» уже без Рибери и Роббена, и пока что без Лероя Сане.

Собирайте экспрессы и получайте с этого выгоду

Теперь со стартом сезона в Испании и Германии у вас будет больше возможностей собирать экспрессы и пользоваться акциями букмекерской конторы БК Bazabet. Вот какие бонусы Базабет предлагает для клиентов:

Страховка на экспресс. Если вы собрали экспресс из 4, 5, 6, 7 событий с коэффициентами 1,5 на каждое из них, но у вас не прошел один из выборов, тогда контора вернет вам 25%, 50%, 75%, 100% от суммы ставки соответственно. Реальными деньгами!

Boost Экспресс. Если вам нравится делать прогнозы на спорт и собирать длинные экспрессы, то вам точно окажется по душе эта акция Bazabet. Ее суть заключается в следующем: собирать экспрессы на 8 и больше событий (коэффициент 1,5 на каждый из выборов) и получать улучшенный общий коэффициент (от 5% до 25%).

Почему бы вам не поставить такой экспресс: победы «Барсы» (1,72), «Реала» (1,63), «Вильяреала» (1,63), «Лейпцига» (1,76), «Вердера» (1,75). Получится суммарный коэффициент 14,07. Если не сыграет один из выборов в таком экспрессе, то БК Базабет вернет вам 50% от суммы пари.

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Обновленный букмекер Базабет – это обширная и глубокая линия на десятки видов спорта, высокие коэффициенты и детальное освещение всех футбольных лиг. А еще – это выгодные бонусы и условия для игры.

Кроме двух предложений по экспрессам, в конторе есть приветственный бонус – безрисковая ставка.

Представьте, что вы можете поставить до 1000 гривен на экспресс из трех и более событий (коэффициент на каждое событие от 1,5) и в случае его проигрыша…не проиграть ничего. Букмекер вернет вам сумму ставки в полном объеме. С Bazabet вам даже не нужно этого представлять. Вы можете поставить предложенный нами выше паровоз (кэф 14,07). При сумме пари 1000 гривен, вы выиграете 13 007 гривен. Ну а если ставка не пройдет, то вы получите свою тысячу назад.

Также мы подготовили для всех клиентов подарки ко дню рождения и индивидуальные фрибеты. Ставьте, играйте и вы точно получите дополнительные поощрения. К услугам бетторов и досрочный выкуп ставки (CashOut). Ну а если вам когда-то надоедят ставки, тогда попробуйте себя в играх. Скучно в «Базабет» точно не будет, поэтому подключайтесь!

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