Parimatch и Артем Франков представили новую книгу о футболе

Книгу презентовали в рамках запуска бесплатной спортивной онлайн-библиотеки Parimatch.

В Киеве 14 августа в день Суперкубка УЕФА состоялась презентация книги Артема Франкова "История Лиги Чемпионов". В этой книге главный редактор журнала Футбол рассказал об интересных моментах турнира от момента его создания, а также о самих командах, которые там принимают участие.

Отметим, что представление книги прошло в рамках запуска бесплатной спортивной онлайн-библиотеки Parimatch.

Помимо вышеуказанной, в библиотеке на данный момент есть еще три книги: "Пеп. Конфиденциально" и "Эволюция Гвардиолы" Марти Перарнау, а также "Футбол по центру. Круифф, Пушкаш и прочие, изменившие игру", написанная Артемом Франковым и Борисом Талиновским.

"Книги - вещь благородная, но не благодарная. Идея ее написания у меня появилась зимой 2017 года, во время перерыва в работе. В ней описаны перипетии всех сезонов Лиги чемпионов. Описаны все самые интересные детали сезона, коррупционные скандалы, а также история выступлений в турнире украинских команд", - сказал Франков на презентации.

До конца года библиотеку планируют пополнить книгами "Футбол идет на север", "Футбол идет на юг" и "Футбол живет на острове".

Также возможно, что появятся книги не только про футбол, но и о других видах спорта.