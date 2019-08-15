Нападающий ФК Львов стал игроком португальской Витории Гимарайнш

Украинский клуб получил весьма хорошую сумму за футболиста.

Нападающий ФК Львов Бруно Дуарте перебрался в чемпионат Португалии.

Как сообщает пресс-служба Витории Гимарайнш, 23-летний футболист подписал контракт с клубом, рассчитанный на 4 года.

Отмечается, что португальцы выкупили 75% экономических прав за спортсмена за 600 тысяч евро.

Бруно присоединился к львовскому клубу в 2018-м году. В минувшем сезоне отыграл 30 матчей, в которых забил 9 голов и совершил 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что защитник Шахтера Валерий Бондаренко отправился в аренду в Виторию Гимарайнш.

Отметим, что Витория Гимарайнш вышла в плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет со Стяуа.