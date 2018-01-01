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Милевский: За секс максимум платил 1000 долларов

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Украинский форвард поделился некоторыми интимными подробностями своей жизни.
Артем Милевский
Артем Милевский
instagram.com/timi1010/

Нападающий брестского Динамо Артем Милевский рассказал, сколько денег ему приходилось платить за секс.

Украинец признался, что максимальная сумма, которую ему приходилось тратить на подобного рода услуги, составляла тысячу долларов.

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“Сейчас вспомню: тысчонку долларов. Были по 500 долларов, были по 700, были по 1 000. За тысячу приезжает чуть ли не с обложки MAXIM, а за 500 - ну так, середнячок.

Сейчас, может, ценник возрос. Я не знаю. Дорого, но за удовольствие нужно платить. Не хочешь - не плати“, - сказал Милевский в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

В нынешнем сезоне Артем Милевский сыграл за брестское Динамо 18 матчей, в которых забил 3 гола.

Ранее Артем Милевский признался, что в молодости у него был секс с Тиной Канделаки, а с Дашей Астафьевой не получилось.

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Теги: Артем Милевский, футбол, вне игры, секс
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