Милевский: За секс максимум платил 1000 долларов

Украинский форвард поделился некоторыми интимными подробностями своей жизни.

Нападающий брестского Динамо Артем Милевский рассказал, сколько денег ему приходилось платить за секс.

Украинец признался, что максимальная сумма, которую ему приходилось тратить на подобного рода услуги, составляла тысячу долларов.

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“Сейчас вспомню: тысчонку долларов. Были по 500 долларов, были по 700, были по 1 000. За тысячу приезжает чуть ли не с обложки MAXIM, а за 500 - ну так, середнячок.

Сейчас, может, ценник возрос. Я не знаю. Дорого, но за удовольствие нужно платить. Не хочешь - не плати“, - сказал Милевский в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

В нынешнем сезоне Артем Милевский сыграл за брестское Динамо 18 матчей, в которых забил 3 гола.

Ранее Артем Милевский признался, что в молодости у него был секс с Тиной Канделаки, а с Дашей Астафьевой не получилось.