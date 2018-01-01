Яремчук попал в сферу интересов Лацио

Украинский футболист может перебраться в итальянский чемпионат.

Нападающий бельгийского Гента и сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в итальянском Лацио.

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Как утверждает La Lazio Siamo Noi, высокий 191-сантиметровый форвард идеально соответствует требованиям итальянцев. “Украинский малыш“, как его назвали корреспонденты издания, является молодым игроком, который способен усилить линию атаки.

Лацио рассматривает еще один вариант - Фернандо Льоренте, однако ему уже 34 года, из-за чего он существенно проигрывает конкуренцию Яремчуку.

Отметим, что Яремчук уже уверенно начал новый сезон за Гент, забив в пяти играх пять голов во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что турецкий Галатасарай интересуется услугами Романа Яремчука.