Ван Дейк против Месси и Роналду: УЕФА назвал претендентов на приз лучшему игроку
УЕФА огласил имена футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока по итогам сезона-2018/19.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона-2018/19.
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Как сообщает пресс-служба УЕФА, за приз поборются защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк, нападающий Ювентуса Криштиану Роналду и форвард Барселоны Лионель Месси.
Имя победителя будет названо в Монако 29-го августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что УЕФА назвал претендентов на личные награды Лиги чемпионов-2018/19.
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