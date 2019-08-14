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Роналду показал, как смотрел матч за Суперкубок УЕФА

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Португалец наслаждался массажем во время матча между Ливерпулем и Челси.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Лидер Ювентуса Криштиану Роналду получил травму приводящей мышцы левого бедра, в связи с чем сейчас тренируется индивидуально и проходит курс реабилитации.

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Португалец решил посмотреть матч за Суперкубок УЕФА между Ливерпулем и Челси дома. Футболист лежал на полу, а его возлюбленная Джорджина Родригес делала ему массаж. Компанию паре составил их кот - сфинкс Пепе.

"Время восстановления с любимой", - написал Роналду под видео на своей страничке в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recovery time with love 💪🏻❤️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, Ливерпуль завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв Челси в серии пенальти. Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль - Челси.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Суперкубок УЕФА, Ливерпуль, Челси, футбол, вне игры, Джорджина Родригес
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