Роналду показал, как смотрел матч за Суперкубок УЕФА

Португалец наслаждался массажем во время матча между Ливерпулем и Челси.

Лидер Ювентуса Криштиану Роналду получил травму приводящей мышцы левого бедра, в связи с чем сейчас тренируется индивидуально и проходит курс реабилитации.

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Португалец решил посмотреть матч за Суперкубок УЕФА между Ливерпулем и Челси дома. Футболист лежал на полу, а его возлюбленная Джорджина Родригес делала ему массаж. Компанию паре составил их кот - сфинкс Пепе.

"Время восстановления с любимой", - написал Роналду под видео на своей страничке в Instagram.

Напомним, Ливерпуль завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв Челси в серии пенальти. Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль - Челси.