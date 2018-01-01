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Клопп - о женщинах-арбитрах: Если бы мы играли так, как они судили, победили бы 6:0

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Немецкий специалист лестно высказался в сторону главной судьи матча за Суперкубок УЕФА.
Стефани Фраппар
Стефани Фраппар
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о работе арбитра Стефани Фраппар в матче за Суперкубок УЕФА с Челси (2:2, 5:4 по пен.).

“Я сказал им после матча, что если бы мы играли так, как они судили сегодня, то Ливерпуль бы победил 6:0.

Они отлично справились с задачей. Это был исторический момент. Они наверняка ощущали груз ответственности, но были спокойными и делали то, что должны были делать.

Я очень уважаю Стефани Фраппар“, - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Смотрите также видео обзор матча Ливерпуль - Челси.

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Теги: футбол, Суперкубок УЕФА, Ливерпуль, Юрген Клопп, Стефани Фраппар
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