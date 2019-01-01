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Лэмпард: Чувствую себя неудачником

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Наставник "синих" признался, что доволен игрой своей команды в матче за Суперкубок.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение в матче за Суперкубок УЕФА от Ливерпуля (2:2, 4:5 по пен.).

“Я чувствую гордость за свою команду. Это мое главное впечатление от матча. Я ужасный неудачник, но при этом доволен игрой, потому что в этом матче нам просто не повезло. Думаю, футболисты отдали все свои силы ради победы.

Не хочется, чтобы вы думали, что я жалуюсь, но есть вещи, которые влияют на подготовку. У Ливерпуля было на два дня больше на восстановление после матча в АПЛ.

Я уважаю нашего соперника, но чувствовал по ходу встречи, что мы сильнее. Я увидел в игре много, что мне понравилось“, - цитирует Лэмпарда Daily Mail.

Смотрите также видео обзор матча Ливерпуль - Челси.

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Теги: футбол, Фрэнк Лэмпард, Челси, Ливерпуль, Суперкубок УЕФА
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