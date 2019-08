Полузащитник Челси играл в Суперкубке УЕФА в футболке с опечаткой

В поединке за Суперкубок УЕФА между Ливерпулем и Челси (2:2, 5:4 по пен.) случился достаточно забавный инцидент.

Полузащитник “синих“ Жоржиньо вышел на поле в футболке с ошибкой в фамилии. Вместо надписи на спине Jorginho у 27-летнего футболиста на игровой экипировке было написано Jorghino.

That’s not how you spell Jorginho 🧐 pic.twitter.com/RLdaPUG6CB