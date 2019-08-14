Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Полузащитник Челси играл в Суперкубке УЕФА в футболке с опечаткой

Комментариев: 0
Работники лондонского клуба неправильно нанесли фамилию игрока.
Жоржиньо
Жоржиньо
Getty Images

В поединке за Суперкубок УЕФА между Ливерпулем и Челси (2:2, 5:4 по пен.) случился достаточно забавный инцидент.

Полузащитник “синих“ Жоржиньо вышел на поле в футболке с ошибкой в фамилии. Вместо надписи на спине Jorginho у 27-летнего футболиста на игровой экипировке было написано Jorghino. 

Смотрите также видео обзор матча Ливерпуль - Челси.

Поделись:
Теги: футбол, Суперкубок УЕФА, Челси, Ливерпуль, Жоржиньо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь