Ливерпуль - Челси 2:2 (по пен. 5:4) видео голов и обзор матча за Суперкубок УЕФА

Победителя не удалось выявить в основное время матча.

Челси уступил Ливерпулю Getty Images

Ливерпуль победил Челси в серии пенальти в рамках матча за Суперкубок УЕФА и стал обладателем еще одного титула.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - Челси:

Ливерпуль - Челси 2:2 (по пенальти — 5:4 )

Голы: Мане, 48, 95 — Жиру, 36, Жоржиньо, 101 (с пенальти)

Ливерпуль: Адриан — Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон (Александер-Арнольд, 91) — Хендерсон, Фабиньо, Милнер (Вейналдум, 64) — Окслейд-Чемберлен (Фирмино, 46), Салах, Мане (Ориги, 103)

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Зума, Кристинсен (Томори, 85), Эмерсон — Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли, 101) — Педро, Жиру (Абрахам, 74), Пулишич (Маунт, 74)

Предупреждения: Хендерсон, Александер-Арнольд — Аспиликуэта