Ливерпуль завоевал Суперкубок УЕФА

Ливерпуль в серии пенальти обыграл Челси в Стамбуле.

Юрген Клопп выиграл второй трофей с Ливерпулем, одолев в знаковом для команды Стамбуле Челси в Суперкубке УЕФА.

В первом тайме лучше играли футболисты Челси, результатом чего стал гол на 36-й минуте, когда Оливье Жиру отличился с передачи Кристиана Пулишича. Через несколько минут уже сам Пулишич мог удвоить преимущество своей команды, но взятие ворот было отменено из-за положения вне игры.

После перерыва активнее заиграли игроки Ливерпуля и почти сразу Садио Мане после передачи Фирмино сравнял счет. После этого Ливерпуль провел еще пару опасных атак и успокоился. Успокоился, чтобы попытаться вырвать победу в концовке и был близок к этому, но на 75-й минуте после удара Салаха вратарь Челси отбил мяч в перекладину.

Подопечные Клоппа продолжали оказывать давление на чужую штрафную, рассчитывая одержать победу в основное время. Челси же был вынужден обороняться, лишь рассчитывая на контратаки, в завершении одной из них Маунт отправил мяч в сетку, но гол не был засчитан из-за офсайда.

Через несколько минут Мане мог закончить матч, получив пас от Салаха и пробив мимо Аррисабалаги, но мяч мяч после удара сенегальца разминулся с воротами.

С самого начала первого экстра-тайма ливерпульцы забрали мяч под свой контроль, сперва усыпляя бдительность соперника, а затем безжалостно ужалив его, забив шикарный гол. На 95-й минуте Фирмино получил мяч в штрафной площади и отпасовал под удар Мане, а Садио вколотил мяч под перекладину.

Уже через несколько минут Абрахам мог восстановить паритет, но не смог протолкнуть мяч мимо вышедшего из ворот Адриана. Но уже через минут Тэмми взял реванш – Адриан сбил нападающего в штрафной площади, за что был назначен пенальти. Жоржиньо подошел к мячу и хладнокровно переиграл голкипера.

Во втором овертайме команды отыграли спокойно, по очереди перекатывая мяч, будто и не собираясь забивать. В итоге дополнительное время закончилось со счетом 2:2, а в серии пенальти все игроки обеих команд было точными до последнего удара Абрахама, который бесхитростно пробил по центру, позволив Адриану отбить этот удар.

Ливерпуль - Челси 2:2 (по пенальти — 5:4 )

Голы: Мане, 48, 95 — Жиру, 36, Жоржиньо, 101 (с пенальти)

Ливерпуль: Адриан — Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон (Александер-Арнольд, 91) — Хендерсон, Фабиньо, Милнер (Вейналдум, 64) — Окслейд-Чемберлен (Фирмино, 46), Салах, Мане (Ориги, 103)

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Зума, Кристинсен (Томори, 85), Эмерсон — Жоржиньо, Канте, Ковачич (Баркли, 101) — Педро, Жиру (Абрахам, 74), Пулишич (Маунт, 74)

Предупреждения: Хендерсон, Александер-Арнольд — Аспиликуэта