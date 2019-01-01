Ливерпуль и Челси огласили стартовые составы команд на матч за Суперкубок Европы

Наставник "синих" вновь доверил оборону игрокам, которые не справились с Манчестер Юнайтед в АПЛ.

Ливерпуль и Челси сегодня, 14-го августа, проведут матч за Суперкубок УЕФА.

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Накануне противостояния главные тренеры огласили стартовые составы. Так, наставник "красных" Юрген Клопп оставил на скамейке запасных Роберто Фирмино, а вот Садио Мане впервые в сезоне начнет матч с первых минут.

Тренер "синих" Фрэнк Лэмпард решил не менять провалившую матч против Манчестер Юнайтед линию обороны, зато ей будет помогать полностью оправившийся от повреждения Нголо Канте.

Стартовые составы команд:

Ливерпуль: Адриан - Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабиньо, Милнер - Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане

Запасные: Лонерган, Келлехер, Вейналдум, Фирмино, Лаллана, Шакири, Брюстер, Ориги, Хувер, Александер-Арнольд, Элиотт

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Зума, Кристинсен, Эмерсон - Жоржиньо, Канте, Ковачич - Педро, Жиру, Пулишич

Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Алонсо, Баркли, Абрахам, Виллиан, Кенеди, Маунт, Дзаппакоста, Батшуайи, Томори, Гилмор

Матч Ливерпуль - Челси начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн трансляцией на нашем сайте.

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