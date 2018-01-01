Появились новые детали гибели Эмилиано Салы

По мнению экспертов, футболист мог погибнуть еще до падения самолета.

В Англии продолжается расследование смерти футболиста Эмилиано Салы, самолет которого разбился над Ла-Маншем этой зимой.

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По информации The Sun, анализ крови Салы показал, что он получил смертельную дозу угарного газа перед падением самолета. Таким образом, пилот воздушного судна и футболист могли погибнуть еще до того, как самолет упал в воду, а отсутствие управления привело к крушению.

При этом комиссия на данный момент не выяснила, что вызвало выделение угарного газа в кабину самолета.

Напомним, 21 января частный самолет футбольного агента Уилли Маккэя, на котором летел Эмилиано Сала, пропал с радаров над Ла-Маншем.

После долгих поисков были обнаружены обломки самолета на дне Ла-Манша, в котором нашли одно тело. Экспертиза подтвердила, что это тело принадлежит Сале. Тело пилота до сих пор не найдено.

Ранее сообщалось, что у пилота, который управлял разбившимся самолетом, были проблемы со зрением.