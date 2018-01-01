Клопп: Стамбул - особенный город для Ливерпуля и его болельщиков

Немецкий специалист признался, что его команда еще не полностью готова к сезону.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч за Суперкубок УЕФА против Челси.

“Не знал, что все ставят на нашу победу. Но это не проблема. Мы очень уважаем Челси. Смотрели их матч с МЮ. Результат той игры обманчив. Челси создал много моментов, у них новый тренер. Они потеряли Азара, но пришли новые футболисты. Это первый титул, который они могут завоевать общими усилиями. Все будут готовы к этой игре, а что говорят люди до матча, не имеет значения.

Ливерпуль - не единственная команда, у которой был долгий прошлый сезон и трудное межсезонье. Никогда не знаешь, как все закончится.

Физически мы уже на том уровне, где хотим быть. Мы еще не готовы на все 100%, но на этом этапе никто не готов в полную силу. Эта команда построена для достижения больших целей, и как раз сейчас мы стараемся добиваться успеха.

Я знаю, что Стамбул - особенный город для Ливерпуля и его болельщиков. Никто не забудет 2005-й, но мы из другого поколения, мы команда нового сезона, но тоже очень хорошая.

Стамбул - замечательный город для футбол. Я играл здесь однажды за дортмундскую Боруссию, и атмосфера была потрясающая. Многие местные жители здесь болеют за Ливерпуль, и это тоже делает город особенным для нас. Мы свежи и хотим играть. Надеюсь, мы сделаем этот город особенным и для нашей команды“, - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч матч Ливерпуль - Челси состоится завтра, 14-го августа, 22:00 по киевскому времени. Поединок пройдет в Стамбуле (Турция) на стадионе Водафон Парк.

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