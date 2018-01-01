Лэмпард: Челси хочет выиграть Суперкубок УЕФА

Английский специалист отметил, что его команда должна отдать все силы в поединке против Ливерпуля.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал предстоящий матч с Ливерпулем в матче за Суперкубок УЕФА.

“Надо быть предельно готовыми. Наш клуб хочет выиграть этот трофей. Я его еще не завоевывал, так что надо постараться это сделать, отдать все силы ради победы.

Встреча со столь мощным клубом, как Ливерпуль, обещает стать тем самым финалом, где напряжение выплескивается через край. В финалах, бывает, и проигрываешь, это тяжелые матчи, но чего делать решительно нельзя, так это проигрывать в финале из-за неподготовленности, отсутствия страсти или желания сделать все ради победы в поединке такого уровня.

Это будет мой первый официальный европейский матч на посту главного тренера Челси. Каждый футболист должен понимать значение этой игры для клуба и то, что мы обязаны отдать на поле все силы, потому что там будет нелегко. Нас ждет серьезное испытание, но мы не имеем права уйти с газона с мыслями “О, а мы ведь могли сделать еще и это“, “Мы упустили эту возможность“ или “Мы были не до конца готовы к игре“. Нельзя будет искать перед собой оправданий.

Челси стал частью меня, как только я перешел в этот клуб. Оглядываясь назад, я в восторге от того, чего мне удалось достичь и что мы сделали как команда. Хотя, конечно, мы должны были выиграть больше чемпионских титулов. Я чувствую глубокую привязанность к этому клубу. Именно поэтому я так хочу достичь успеха здесь. Я хочу стать лучше, но в то же время – хочу, чтобы этот клуб был там, где его законное место“, - цитирует Лэмпарда официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч матч Ливерпуль - Челси состоится завтра, 14-го августа, 22:00 по киевскому времени. Поединок пройдет в Стамбуле (Турция) на стадионе Водафон Парк.

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