Роналду назвал главное отличие от Месси

Португалец считает, что достиг большего, так как побеждал в еврокубках в составе разных клубах.

Звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду назвал главное отличие от нападающего Барселоны Лионеля Месси, с которым у него уже многолетнее противостояние за звание лучшего игрока мира.

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“Я играл в разных клубах и выигрывал с этими командами Лигу чемпионов. Я был лучшим бомбардиром этого турнира шесть раз подряд. Мало кто пять раз завоевывал трофей ЛЧ, так что я могу отождествлять себя с этим турниром.

Это главная разница между мной и Месси. Лионель - отличный футболист, это факт. И помнить его будут не только за пять Золотых мячей, но и за то, что он, точно также как и я, становится лучше из года в год“, - рассказал Роналду в интервью DAZN.

Ранее лидер Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о том, что мотивирует его играть в футбол в 34 года.