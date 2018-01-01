Роналду: Зидан говорил мне, что я имею значение в Реале

Криштиану Роналду рассказал о влиянии французского специалиста на его развитие как футболиста.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о знакомстве с Зинедином Зиданом, когда специалист встал у руля мадридского Реала.

"Не могу сказать, что он менял мой стиль игры, но, безусловно, он мне очень сильно помог. Он - тот человек, которого я очень сильно ценил.

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Когда он возглавил Реал, я узнал его поближе и еще больше стал его фанатом, чем был ранее. Мне нравится его образ жизни, его способ говорить, его методы управления командой и то, как он относился ко мне.

Зидан всегда говорил мне: "Криштиану, не переживай, сохраняй спокойствие и играй в свою игру, если в этой команде кто-то имеет значение, то это ты". Он доверял мне, всегда был открыт и честен. Он хороший человек и классный тренер", - приводит слова Роналду DAZN.

Ранее Криштиану Роналду высказался относительно того, что мотивирует его оставаться в футболе.