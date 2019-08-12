Снайдер объявил о завершении карьеры

35-летний футболист принял решение уйти из профессионального спорта.

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снайдер завершил карьеру футболиста.

Последним местом работы 35-летнего игрока стала катарская Аль-Гарафа, за которую он выступал с января 2018 года.

Wesley Sneijder has retired from professional football.



What a player, what a career 👏pic.twitter.com/2qhk7fpAEY — Goal (@goal) August 12, 2019

Голландец также известен своими выступлениями за Ниццу, Галатасарай, Аякс и мадридский Реал, а главных успехов добился с миланским Интером, с которым выиграл Лигу чемпионов и Серию А.

Вместе с национальной командой Снайдер становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира 2010 и 2014 года соответственно. Всего за национальную команду он провел рекордные 134 поединка.