Снайдер объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снайдер завершил карьеру футболиста.

Последним местом работы 35-летнего игрока стала катарская Аль-Гарафа, за которую он выступал с января 2018 года.

Wesley Sneijder has retired from professional football.



What a player, what a career 👏pic.twitter.com/2qhk7fpAEY