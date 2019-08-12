Снайдер объявил о завершении карьеры
35-летний футболист принял решение уйти из профессионального спорта.
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снайдер завершил карьеру футболиста.
Последним местом работы 35-летнего игрока стала катарская Аль-Гарафа, за которую он выступал с января 2018 года.
Wesley Sneijder has retired from professional football.— Goal (@goal) August 12, 2019
What a player, what a career 👏pic.twitter.com/2qhk7fpAEY
Голландец также известен своими выступлениями за Ниццу, Галатасарай, Аякс и мадридский Реал, а главных успехов добился с миланским Интером, с которым выиграл Лигу чемпионов и Серию А.
Вместе с национальной командой Снайдер становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира 2010 и 2014 года соответственно. Всего за национальную команду он провел рекордные 134 поединка.
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