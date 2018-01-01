Ливерпуль - Челси: прогноз и ставки букмекеров на Суперкубок УЕФА

Букмекеры уже определили фаворита в противостоянии за Суперкубок УЕФА.

В среду, 14-го августа, Ливерпуль и Челси проведут матч за Суперкубок УЕФА. Поединок состоится в Стамбуле (Турция) на стадионе Водафон Парк.

Онлайн трансляция матча Ливерпуль - Челси будет доступна в этой новости 14-го августа, начиная с 22:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи являются “красные“. Так, в компании Parimatch, ставки на победу подопечных Юргена Клоппа принимают с коэффициентом 1.60, в то время как успех “синих“ оценили в 5.90. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.10.

Их коллеги из bet365 также уверены в триумфе Ливерпуля, установив котировку на этот исход 1.57. Триумф Челси специалисты оценили в 5.50, а на ничью установили коэффициент 4.00.

Схожие коэффициенты установили и в букмекерской конторе William Hill: победа Ливерпуля - 1.57, победа Челси - 5.80, ничья - 4.00.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Ливерпуль - Челси, которая начнется 14-го августа в 22:00 по киевскому времени.