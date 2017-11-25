Ливерпуль - Челси: онлайн трансляция матча за Суперкубок УЕФА

Следите за событиями матча Ливерпуль - Челси в нашей онлайн трансляции.

В среду, 14-го августа, Ливерпуль и Челси проведут матч за Суперкубок УЕФА. Поединок состоится в Стамбуле (Турция) на стадионе Водафон Парк.

Онлайн трансляция матча Ливерпуль - Челси будет доступна в этой новости 14-го августа, начиная с 22:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи являются “красные“. Так, в компании Parimatch, ставки на победу подопечных Юргена Клоппа принимают с коэффициентом 1.60, в то время как успех “синих“ оценили в 5.90. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.10.

Оба клуба уже начали сезон в АПЛ - Ливерпуль разгромил новичка лиги Норвич со счетом 4:1, а вот Челси потерпел сокрушительное поражение от Манчестер Юнайтед со счетом 4:0.

Последние матчи Ливерпуля:

09.08.19 Ливерпуль - Норвич - 4:1 (АПЛ)

04.08.19 Ливерпуль - Манчестер Сити - 1:1, 5:4 по пен. (Суперкубок Англии)

31.07.19 Ливерпуль - Лион - 3:1 (Товарищеский матч)

28.07.19 Ливерпуль - Наполи - 0:3 (Товарищеский матч)

25.07.19 Ливерпуль - Спортинг 2:2 (Товарищеский матч)

Последние матчи Челси:

11.08.19 Манчестер Юнайтед - Челси - 4:0 (АПЛ)

03.08.19 Боруссия м - Челси - 2:2 (Товарищеский матч)

31.07.19 Ред Булл Зальцбург - Челси 3:5 (Товарищеский матч)

28.07.19 Рединг - Челси - 3:4 (Товарищеский матч)

23.07.19 Барселона - Челси - 1:2 (Товарищеский матч)

Последние очные встречи Ливерпуля и Челси:

14.04.19 Ливерпуль - Челси - 2:0 (АПЛ)

29.09.18 Челси - Ливерпуль - 1:1 (АПЛ)

26.09.18 Ливерпуль - Челси - 1:2 (Кубок английской футбольной лиги)

06.05.18 Челси - Ливерпуль - 1:0 (АПЛ)

25.11.17 Ливерпуль - Челси - 1:1 (АПЛ)